ЦБ РФ установил официальный курс евро на 22 декабря в размере 77.9717 руб. против 76.9377 руб. на 21 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



21.12.18 - 76.9377 руб.

20.12.18 - 76.4742 руб.

19.12.18 - 75.7761 руб.

18.12.18 - 75.3814 руб.

15.12.18 - 75.3890 руб.



















































































































"AK&M" от 21.12.2018