Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 декабря

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 22 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.3404
1 Азербайджанский манат 40.0875
100 Армянских драмов 14.0455
1 Белорусский рубль 31.9889
1 Болгарский лев 39.8877
1 Бразильский реал 17.6999
100 Венгерских форинтов 24.2861
1000 Вон Республики Корея 60.6515
10 Гонконгских долларов 86.8719
1 Датская крона 10.4469
1 Доллар США 68.0085
1 Евро 77.9717
100 Индийских рупий 96.9473
100 Казахстанских тенге 18.3371
1 Канадский доллар 50.3617
100 Киргизских сомов 97.4334
10 Китайских юаней 98.5331
10 Молдавских леев 39.4366
1 Новый туркменский манат 19.4588
10 Норвежских крон 78.6235
1 Польский злотый 18.2045
1 Румынский лей 16.7798
1 СДР (специальные
права заимствования) 94.4754
1 Сингапурский доллар 49.6884
10 Таджикских сомони 72.1959
1 Турецкая лира 12.9156
10000 Узбекских сумов 81.6865
10 Украинских гривен 24.7751
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.3096
10 Чешских крон 30.2542
10 Шведских крон 75.9117
1 Швейцарский франк 68.9322
10 Южноафриканских рэндов 47.4920
100 Японских иен 61.2220
"AK&M" от 21.12.2018