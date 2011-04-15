Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 декабря

Банк России установил на 22 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.3404

1 Азербайджанский манат 40.0875

100 Армянских драмов 14.0455

1 Белорусский рубль 31.9889

1 Болгарский лев 39.8877

1 Бразильский реал 17.6999

100 Венгерских форинтов 24.2861

1000 Вон Республики Корея 60.6515

10 Гонконгских долларов 86.8719

1 Датская крона 10.4469

1 Доллар США 68.0085

1 Евро 77.9717

100 Индийских рупий 96.9473

100 Казахстанских тенге 18.3371

1 Канадский доллар 50.3617

100 Киргизских сомов 97.4334

10 Китайских юаней 98.5331

10 Молдавских леев 39.4366

1 Новый туркменский манат 19.4588

10 Норвежских крон 78.6235

1 Польский злотый 18.2045

1 Румынский лей 16.7798

1 СДР (специальные

права заимствования) 94.4754

1 Сингапурский доллар 49.6884

10 Таджикских сомони 72.1959

1 Турецкая лира 12.9156

10000 Узбекских сумов 81.6865

10 Украинских гривен 24.7751

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.3096

10 Чешских крон 30.2542

10 Шведских крон 75.9117

1 Швейцарский франк 68.9322

10 Южноафриканских рэндов 47.4920

100 Японских иен 61.2220

"AK&M" от 21.12.2018