РЖД запустили ускоренные пригородные поезда Москва - Одинцово со временем в пути 21 минута (на 10-15 минут меньше по сравнению с обычными электричками). Об этом говорится в сообщении компании.



Старт движения экспрессов стал возможен благодаря вводу в эксплуатацию третьего главного пути на участке Одинцово - Рабочий Посёлок Белорусского направления Московской железной дороги, построенному в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД". Новая инфраструктура станет основой для дальнейшего развития и реализации проекта МЦД-1 "Одинцово - Лобня".



На станции Одинцово построена новая островная платформа, с каждой стороны которой подведены пути для остановки электропоездов. Для защиты пассажиров от осадков вдоль всей платформы возведен навес. На платформе установлены скамейки, информационные табло, на которых транслируется время отправления и прибытия электропоездов. Для удобства маломобильных пассажиров построен пандус, на платформе уложена тактильная плитка и заниженные информационные стенды. Кроме того, благоустроена прилегающая к станции территория, а вдоль новой платформы установлен шумозащитный экран.



Поезда ЭД4М 500-й серии (перевозчик - АО "Центральная ППК") отправляются в тактовом режиме каждый час, общий объем движения - 36 экспрессов в сутки (по 18 в каждую сторону). Первый экспресс отправляется из Одинцова в 5:50, из Москвы - в 6:30. Составы следуют без промежуточных остановок. Стоимость разового билета - 132 рубля, а стоимость одной поездки при покупке абонемента составит 106 руб. (при приобретении абонемента на 60 поездок). Для поддержания комфортной температуры электропоезда ЭД4М 500-й серии оснащены системами микроклимата. Кроме того, в них созданы все необходимые условия для маломобильных пассажиров. Теперь ежедневно Москву и Одинцово связывают около 240 рейсов пригородных поездов.



Для запуска движения экспрессов Москва - Одинцово в рамках инвестпрограммы компании "РЖД" в 2012-2018 годах была проведена колоссальная работа по развитию железнодорожной инфраструктуры Белорусского направления МЖД.



В рамках проекта проведена реконструкция 4 остановочных пунктов: Баковка, Немчиновка, Сетунь и Рабочий поселок. На каждом из них для повышения безопасности построены подземные пешеходные переходы, с помощью которых можно попасть на платформы или перейти через железную дорогу без выхода на пути. Построены новые пассажирские платформы: по одной - на Баковке и Сетуни, две - на Немчиновке и три - на Рабочем Поселке.



Построены два дополнительных главных пути на участке Кунцево-1 - Одинцово и 120 стрелочных переводов, установлено более 1.5 тыс. опор контактной сети, смонтировано около 200 км контактной сети и уложено свыше 350 км коммуникаций. Развернутая длина новых путей составляет более 32 км. Проведена реконструкция трех железнодорожных станций: Одинцово, Москва-Товарная-Смоленская, Москва-Пассажирская-Смоленская. Также построены новые железнодорожные мосты: два через Минскую улицу и один через МКАД. Их проектирование и возведение проводились с учетом перспективного развития улично-дорожной сети Москвы. На Рабочем Поселке построена новая тяговая подстанция.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 21.12.2018