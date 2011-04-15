Пассажиропоток "Внуково" с начала года составил 21 млн

Пассажиропоток аэропорта "Внуково" с начала года составил 21 млн. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Юбилейный пассажир был обслужен на рейсе W6-2490 Москва-Будапешт авиакомпании Wizz Air.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток "Внуково" за 11 месяцев 2018 года вырос на 18.7% до 19.942 млн пассажиров по сравнению с годом ранее.







"AK&M" от 21.12.2018