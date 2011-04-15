Вступает в силу закон, предусматривающий регулирование деятельности инвестиционных советников

Закон, предусматривающий регулирование деятельности инвестиционных советников, вступает в силу сегодня, 21 января 2018 года. Об этом говорится в сообщении Банк России.



В соответствии с законом, участники рынка, оказывающие услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении ценных бумаг, сделок с ними или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, обязаны теперь отвечать определенным требованиям и состоять в едином реестре инвестиционных советников, который будет вести Банк России.



Согласно требованиям закона, инвестиционные советники будут оказывать свои услуги на основании договора с клиентом и в соответствии с его инвестиционным профилем, то есть принимать во внимание его знания и опыт в области инвестирования, его инвестиционные цели и готовность к риску.



Вместе с тем инвестиционный советник может оказывать услуги при наличии у него конфликта интересов. Например, такой конфликт может возникнуть у брокера. В подобных случаях инвестиционный советник должен принимать различные меры: утвердить политику урегулирования конфликта интересов, обеспечить выполнение конфликтующих функций разными работниками, информировать клиента об общем характере и источниках конфликта интересов.



За недобросовестное оказание услуг инвестиционный советник несет ответственность: если в результате ненадлежащего исполнения им своих обязанностей клиент понес убытки, то последний может потребовать их возмещения. Закон не предусматривает создания каких-либо компенсационных механизмов для клиентов инвестиционных советников. В случае если инвестиционный советник будет привлечен к гражданско-правовой ответственности, он будет отвечать принадлежащим ему имуществом.







"AK&M" от 21.12.2018