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21/12/2018
14:00

Совет Федерации одобрил закон, уточняющий особенности налогообложения международных холдинговых компаний

Совет Федерации одобрил федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О внесении изменений в часть первую и главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Закон уточняет порядок представления в налоговый орган международной компанией финансовой отчетности для признания ее международной холдинговой компанией в целях налогообложения. Предусматривается, что в случае, если на момент регистрации международной компании финансовая отчетность за последний завершившийся финансовый год еще не утверждена, представляется финансовая отчетность за предшествующий финансовый год.

В целях исчисления НДФЛ не признается реализацией или иным выбытием ценных бумаг признание акций иностранной организации акциями международной компании, зарегистрированной в соответствии с законом "О международных компаниях". При этом расходами на приобретение акций международной компании и (или) их стоимостью признаются расходы на приобретение акций иностранной организации, в порядке редомициляции которой создана такая международная компания, и (или) их стоимость.


"AK&M" от 21.12.2018
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