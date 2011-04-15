ГК "Аэрофлот" надо повысить прозрачность ценообразования на внутренние рейсы, полагает ФАС

ФАС предупредила группу "Аэрофлот" о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



ГК "Аэрофлот" занимает доминирующее положение более чем на 100 внутрироссийских маршрутах, поэтому реализуемая авиакомпаниями группы ценовая политика отслеживается ФАС.



В связи с наличием большого количества обращений граждан по фактам резкого изменения цен на один и тот же рейс, класс обслуживания и дату вылета, группе Аэрофлот следует разработать и утвердить коммерческую (ценовую) политику, подчеркивает антимонопольная служба.



Документ должен быть направлен на повышение прозрачности процедуры ценообразования и, с одной стороны, обеспечивать рентабельность перевозок и создавать источники для обновления парка воздушных судов, с другой - разъяснить потребителям алгоритмы обоснованного изменения цен.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.





"AK&M" от 21.12.2018