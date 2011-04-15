Главой Росимущества вместо Д.Пристанскова стал В.Яковенко
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев назначил руководителем Росимущества Вадима Яковенко. Дмитрий Пристансков от этой должности освобожден. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабинета министров.
В.Яковенко родился в 1970 году. В 1995 году окончил юридический факультет Кубанского государственного университета. Работал в органах прокуратуры. В 2006-2008 годах являлся главным федеральным инспектором аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе по Краснодарскому краю. В 2010 году стал главой Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Москве. В 2011-2015 годах - руководитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве. В 2015 году стал заместителем руководителя Федеральной миграционной службы, в 2016 году - главным федеральным инспектором по Московской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.