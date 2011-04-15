Совет Федерации одобрил закон, изменяющий порядок взимания НДС на услуги в международных аэропортах при международных перевозках

Совет Федерации одобрил изменения в отдельные законодательные акты о налогах и сборах, касающиеся изменения порядка взимания НДС на услуги, оказываемые в международных аэропортах при международных воздушных перевозках. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



В соответствии с законопроектом, от НДС освобождается передача имущества и имущественных прав по соглашению о государственно-частном партнерстве, соглашению о муниципально-частном партнерстве. Стоимость такого имущества и имущественных прав также не включается в состав доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.



Льгота по уплате НДС при оказании ряда медицинских услуг распространяется на участников проекта, осуществляемого в соответствии с законом "О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".



Услуги по обслуживанию воздушных судов, оказываемые непосредственно в аэропортах РФ и воздушном пространстве РФ, исключены из числа операций, не подлежащих обложению НДС. Взамен данной льготы в отношении этих услуг установлена ставка НДС в размере 0% и перечень документов, подтверждающих обоснованность применения нулевой налоговой ставки.



На период по 31 декабря 2025 года включительно продлевается освобождение от налога на прибыль организаций доходов НКО, осуществляющей в соответствии с законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" функции по предоставлению финансовой поддержки на проведение кап. ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, которые получены этой НКО от размещения временно свободных денежных средств.





"AK&M" от 21.12.2018