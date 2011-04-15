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21/12/2018
17:19

Нефть за неделю провалилась на 12%, рубль пытается держаться на пике налогового периода

Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в пятницу, 21 декабря, к 14.56 MSK снижалась на 2.1% до $53.22 за баррель. Ранее в пятницу нефтяные котировки обновили минимум с сентября 2017 года - на уровне $52.92 доллара. За неделю нефть подешевела уже более чем на 12%. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.

Рынок "черного золота" остается под давлением опасений по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США в 2019 году. Дополнительное давление на рубль исходит от риска переизбытка в 2019 году коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР.

Рубль днем на этом фоне слабеет к доллару и слегка прибавляет к евро, отыгрывая сползание европейской валюты на Forex в направлении $1.14. Снижающаяся в цене нефть задает тренд на ослабление рубля перед выходными. Впрочем, приближение пика налогового периода декабря в России уже на следующей неделе оказывает поддержку российской валюте, поскольку возрастет спрос на рублевую ликвидность.

В итоге доллар к 14.54 MSK повышался с начала торгов на 0.4% до 68.54 руб., евро снижался на 0.06% до 78.28 руб. Рублевая цена барреля сорта Brent при этом сползла в район отметки 3.65 тыс. До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 67.9-69.1 руб., евро - в коридоре 77.6-79 руб.


"AK&M" от 21.12.2018
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