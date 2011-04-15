ЦБ выявил признаки вывода активов из банка "Агросоюз"

Временная администрация по управлению КБ "Агросоюз", назначенная ЦБ в связи с отзывом у банка лицензии, установила, что должностными лицами банка осуществлены операции, имеющие признаки вывода активов путем передачи прав требования заемщиков банка и продажи ценных бумаг, а также посредством выдачи наличных денег из кассы банка на 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Кроме того, руководство КБ "Агросоюз" препятствовало деятельности временной администрации путем уклонения от передачи ей кредитной документации, необходимой для исполнения возложенных на нее обязанностей.



По оценке временной администрации, размер имущества (активов) банка недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами. ЦБ 29 ноября 2018 года направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании КБ "Агросоюз" банкротом. Рассмотрение дела назначено на 4 февраля 2019 года.



Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами КБ "Агросоюз", направлена в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Агросоюз" 7 ноября 2018 года. По величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 198-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 21.12.2018