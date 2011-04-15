Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/12/2018
18:14

ЦБ выявил признаки вывода активов из банка "Агросоюз"

Временная администрация по управлению КБ "Агросоюз", назначенная ЦБ в связи с отзывом у банка лицензии, установила, что должностными лицами банка осуществлены операции, имеющие признаки вывода активов путем передачи прав требования заемщиков банка и продажи ценных бумаг, а также посредством выдачи наличных денег из кассы банка на 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Кроме того, руководство КБ "Агросоюз" препятствовало деятельности временной администрации путем уклонения от передачи ей кредитной документации, необходимой для исполнения возложенных на нее обязанностей.

По оценке временной администрации, размер имущества (активов) банка недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами. ЦБ 29 ноября 2018 года направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании КБ "Агросоюз" банкротом. Рассмотрение дела назначено на 4 февраля 2019 года.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами КБ "Агросоюз", направлена в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Агросоюз" 7 ноября 2018 года. По величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 198-е место в банковской системе РФ.


"AK&M" от 21.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100