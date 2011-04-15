ДОМ.РФ и Сбербанк закрыли сделку по "Фабрике ИЦБ" на 46 млрд руб.

ДОМ.РФ и Сбербанк завершили сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций объемом 46 млрд руб. в рамках программы "Фабрика ИЦБ". Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.



Облигации обеспечены покрытием ипотечных кредитов Сбербанка и поручительством ДОМ.РФ. Банк продолжит обслуживать займы и сохранит существующий порядок обслуживания клиентов.



"С учетом состоявшейся сделки общий объем выпусков в рамках "Фабрики ИЦБ" составил более 247 млрд рублей, и них около 100 млрд руб. - выпуски со Сбербанком. Сегодняшняя сделка стала продолжением сотрудничества в рамках меморандума о выпуске ипотечных ценных бумаг объемом до 300 млрд рублей, подписанного в 2017 году", - отметил управляющий директор ДОМ.РФ Кирилл Гришанов.



Доля облигаций с ипотечным покрытием "Фабрики ИЦБ" в объеме находящихся в обращении жилищных ипотечных ценных бумаг составляет более 50%. С начала запуска программы "Фабрика ИЦБ" состоялось 11 выпусков.



ДОМ. РФ создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.









"AK&M" от 21.12.2018