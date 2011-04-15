Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 декабря 2018 года



ИНВЕСТОРОВ ИМПОРТОЗАМЕСТИЛИ

ЗА ГОД ИНОСТРАННЫЕ ФОНДЫ ВЫВЕЛИ ИЗ РОССИИ $1 МЛРД



Международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордный объем средств с 2013 года. Суммарный отток превысил $1 млрд и стал одним из самых худших показателей среди фондов развивающихся стран. В то же время, за счет высокого спроса от внутренних инвесторов российские фондовые индексы оказались среди лучших.





РЫБАКАМ СМАТЫВАЮТ УДОЧКИ

ОНИ МОГУТ НЕ ПОЛУЧИТЬ К 1 ЯНВАРЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫЛОВ



Беспрецедентная задержка выхода приказа Росрыболовства о распределении квот на 2019 год может помешать части рыбопромышленников получить разрешения на вылов к 1 января. Это грозит простоем судов, необходимостью корректировать график добычи рыбы и общими убытками для всего флота в размере 150 млн руб., предупреждают участники рынка. Чиновники, впрочем, обещают, что выдача разрешений займет не более трех дней.





НДС ВЫШЕЛ НА СВЯЗЬ

СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ НАЧАЛИ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ СТОИМОСТЬ ТАРИФОВ



С января 2019 года абонентов российских сотовых операторов ждет повышение тарифов из-за увеличения НДС. "Вымпелком", "МегаФон" и Tele2 уже оповестили об этом клиентов ряда корпоративных и архивных тарифов. Первоначально удорожание составит около 1,6%, оценивают аналитики, однако, чтобы компенсировать повышение НДС по всей цепочке ценообразования услуг, тарифы в перспективе могут подрасти на 10-20%: окончательные суммы операторы заложат в новых тарифах, которые появятся в начале 2019 года.





ЛИЦЕНЗИИ ГОТОВЯТ К ВИРТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕЕСТРОВОЙ МОДЕЛИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДОБРАЛСЯ ДО ГОСДУМЫ





Правительство внесло в Госдуму законопроект о переходе к реестровой модели лицензирования, подготовленный Минэкономики. Поправки к закону "О лицензировании отдельных видов деятельности" закрепляют отказ от бумажных лицензий в пользу электронных записей в общедоступных реестрах, а также устанавливают нулевую пошлину за получение выписок в электронном виде - это сократит бюрократию и сделает лицензии нефальсифицируемыми, при этом проверка их наличия может быть автоматизирована. Такой же порядок уже действует в ФНС, Росреестре и Росаккредитации и составляет часть плана правительства по цифровизации госуправления.





"НЕТ НЕРЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ, ЕСТЬ ПРОСТО ПЛОХИЕ РЕШЕНИЯ"

ПЕРВЫЙ ЗАМГЛАВЫ "РОСКОСМОСА" МАКСИМ ОВЧИННИКОВ О БУДУЩЕМ КОСМИЧЕСКИХ ФИНАНСОВ





В этом году в "Роскосмосе" сменился не только руководитель, но и большая часть топ-менеджмента. В числе последних новобранцев оказался и выходец из ФАС Максим Овчинников. В интервью "Ъ" первый замгендиректора госкорпорации рассказал о том, как будет выстраивать антикризисную политику структуры, что ждет ГКНПЦ имени Хруничева и его землю в Филях, а также как можно избежать рисков повторения таких историй в будущем, в частности для РКК "Энергия".





СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ СОЧЛИ ПОКУШЕНИЕМ НА МОШЕННИЧЕСТВО

РАССЛЕДУЕТСЯ ЕЩЕ ОДНО ДЕЛО О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ В НОТА-БАНКЕ



Как стало известно "Ъ", столичная полиция расследует еще одно уголовное дело о попытке масштабного хищения из рухнувшего три года назад Нота-банка. По версии следствия, непосредственно перед введением в кредитном учреждении временной администрации из него вывели более 800 млн руб., а затем эту сумму попытались похитить из конкурсной массы банка под видом страхового возмещения. Пока обвиняемых в материалах расследования нет, между тем это уже шестое дело о злоупотреблениях в Нота-банке, причем одно из них, в отношении бывших руководителей кредитного учреждения братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных, уже слушается в суде. Бывшие работники банка считают, что в новом деле речь идет об обычном арбитражном разбирательстве, но не уголовном преступлении.





ГИДРОЦИКЛЫ ДОВЕЗЛИ ГЕНЕРАЛА ДО СУДА

БЫВШИЙ ТЫЛОВИК ВНУТРЕННИХ ВОЙСК ОБВИНЯЕТСЯ ВО ВЗЯТКЕ



Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела бывшего заместителя начальника тыла главного командования внутренних войск МВД России (ныне Росгвардия) генерал-лейтенанта Владимира Панова. Он обвиняется в получении взятки в виде двух гидроциклов и катера от руководителя строительной фирмы за содействие в заключении госконтракта. Генпрокуратура уже утвердила обвинительное заключение, материалы расследования направлены в суд. Генерал вины не признает.





ДЛЯ ТОРГОВЦЕВ ОРУЖИЕМ ДЕЛО ЕСТЬ ВЕЗДЕ

НА АМЕРИКАНСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ РОССИЯН СКР И ФСБ ОТВЕТИЛИ ДВУМЯ





Как стало известно "Ъ", Басманный и Лефортовский суды Москвы продлили сроки арестов Владимиру Любишину и его сыну Владимиру. Они обвиняются Следственным комитетом России (СКР) в незаконном обороте оружия, а ФСБ - в покушении на его контрабанду. Привлечь их к уголовной ответственности пытались и американцы: как и в случае с Виктором Бутом, агенты спецслужб США попытались через проживавших и занимавшихся оружейным бизнесом в Венгрии отца с сыном приобрести партию ПЗРК якобы для наркомафии. Однако власти Венгрии выдали отца и сына Любишиных не США, а России, что привело к внешнеполитическому скандалу.





ЭНЕРГОРЫНКУ УКАЗАЛИ "ЗЕЛЕНЫЙ ПОТОЛОК"

РАССЧИТАН ПРЕДЕЛ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ И ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ



"Системный оператор" (СО, диспетчер энергосистемы) дал техническую оценку дальнейшего развития нестабильной зеленой генерации в России с учетом ограничений электросетей. По оценке диспетчера, энергорынок без негативных последствий сможет вместить еще до 5 ГВт, изолированные энергосистемы - до 400 МВт, а розничные крышные панели - до 1 ГВт. Но инвесторы в зеленую энергетику рассчитывают на гораздо больший объём.





К ВИЧ ПОДОБРАЛИ ЛЕКАРСТВА

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОДЕЛИЛИ ГОСЗАКУПКИ



Ужесточение конкуренции среди производителей антиретровирусных препаратов привело к тому, что Минздрав смог в 2018 году сэкономить почти 19% при госзакупках этих лекарств, потратив 19,5 млрд руб. Как выяснил "Ъ", по окончании тендеров позиции крупнейшего оператора госзаказа антиретровирусных препаратов, компании "Р-фарм", пошатнулись: поставщик снизил объем контрактов почти на 4 млрд руб., до 8,5 млрд руб. Зато дистрибутор дженериков "Фармасинтез", наоборот, увеличил их с 75 млн руб. до 2 млрд руб.





НАКОПЛЕНИЯМ УСЛОЖНЯЮТ ПЕРЕВОД

С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ОКАЗАЛОСЬ НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО



Упрощенный перевод пенсионных накоплений граждан переносится на несколько месяцев. Правительство вернется к этому вопросу после того, как Единый портал госуслуг (ЕПГУ) будет доработан для использования упрощенной модели. Впрочем, по информации "Ъ", власти вообще не хотят активизировать переходную кампанию следующего года, поскольку ее результаты могут негативно повлиять на отношение граждан к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК).





В ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ИГРОК

АКЦИОНЕРЫ "СОЛЛЕРС" И GLOBALTRANS ЗАЙМУТСЯ ЛОГИСТИКОЙ



Как стало известно "Ъ", основной владелец автоконцерна "Соллерс" Вадим Швецов, а также акционеры железнодорожного оператора Globaltrans Константин Николаев, Никита Мишин и Сергей Мальцев в ноябре создали "Новую логистическую" компанию. Компания будет оказывать услуги комплексной логистики - 4PL, работать в сфере планирования и организации перевозок в разных видах транспорта для широкого круга клиентов. У Вадима Швецова уже есть логистическая компания "Лорус", которая работает по 4PL, но, как считают собеседники "Ъ", "Новая логистическая" должна закрыть дополнительные потребности по контейнерным перевозкам.





"РОСНЕФТЬ" НА ТАНКЕР НЕ ПОСКУПИТСЯ

ЕЕ ЗАКАЗ ОКАЗАЛСЯ ВДВОЕ ДОРОЖЕ АНАЛОГОВ



Как выяснил "Ъ", ВЭБ выделит 18,5 млрд руб. на строительство нефтяного танкера ледового класса Arc6 для "Роснефти", который предназначен для перевозки нефти с терминала Варандей на плавучую нефтебазу в Мурманске. Судно будет построено на верфи "Звезда" на Дальнем Востоке. Эксперты отмечают, что ЛУКОЙЛ строил сходные танкеры для Варандея в Южной Корее, а "Газпром нефть" - для платформы "Приразломная" на "Адмиралтейских верфях", и в обоих случаях суда обошлись в два раза дешевле.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 24.12.2018