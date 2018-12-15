ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 22 декабря, в размере 68.0085 руб. против 67.3710 руб. на 21 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



21.12.18 - 67.3710 руб.

20.12.18 - 67.1121 руб.

19.12.18 - 66.7454 руб.

18.12.18 - 66.6208 руб.

15.12.18 - 66.4337 руб.



























































































































"AK&M" от 24.12.2018