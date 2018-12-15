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ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 22 декабря, в размере 77.9717 руб. против 76.9377 руб. на 21 декабря.
Курс евро за последние 5 дней:
21.12.18 - 76.9377 руб.
20.12.18 - 76.4742 руб.
19.12.18 - 75.7761 руб.
18.12.18 - 75.3814 руб.
15.12.18 - 75.3890 руб.
"AK&M" от 24.12.2018