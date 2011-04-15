Проблемы рубля не закончились

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии также торговался разнонаправленно против доллара и евро, следуя за динамикой основной валютной пары на рынке Forex. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов "завтра" к завершению торговой сессии выросла на 0.31% до 68.53 руб. за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов "завтра" упала на 0.34% до 78.05 рубля за евро. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского.



Аналитик ожидает, что в понедельник активность на российском финансовом рынке будет низкая из-за выходных в честь рождественских праздников на основных финансовых мировых рынках. В перспективе падение рубля может продолжиться.



В понедельник часть мировых торговых площадок будет закрыта или на них будет укороченный предпраздничных рабочий день накануне выходного дня - Рождества Христова по григорианскому календарю.



Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались разнонаправленно на фоне все тех же проблем: опасения в отношении торможения роста мировой экономики, а значит, и спроса на сырьевые товары, включая нефть, и широкого предложения товара на мировом рынке. Североморская марка нефти Brent к концу торгов в России упала на 0.92% до $53.85 за баррель. Западно-техасская WTI, наоборот, частично восстановилась после обвала в четверг, увеличившись на 0.54% до $46.13 за баррель.





"AK&M" от 24.12.2018