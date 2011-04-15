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24/12/2018
11:20

Торговая активность на рынках постепенно снижается в связи с приближением католического Рождества

Торговая активность на рынках постепенно снижается в связи с приближением католического Рождества - многие инвесторы уже покинули рынок в пятницу и вернутся в игру уже во второй половине этой недели. В понедельник азиатские фондовые площадки показали разнонаправленную и довольно сдержанную динамику. Об этом говорится в комментарии руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта.

Лучше своих коллег выглядел китайский Shanghai Composite, который смог расположиться над уровнями открытия, набрав 0.3%. В аутсайдерах оказался японский Nikkei 225, который потерял за сессию чуть больше 1%.

Федеральное правительство США все-таки не смогло предотвратить временной приостановки работы из-за разногласий по бюджету. Это вносит еще большую неопределенность на рынки, которые с опаской переваривают слухи о намерении Трампа уволить главу ФРС.

Доллар торгуется под умеренным давлением после роста в пятницу. В связи с празднованием Рождества на этой неделе торговая активность будет низкой, в том числе и на валютных рынках. Релизов тоже будет мало - главным событием недели станет пятничный ключевой отчет по рынку труда в США. Учитывая сильные компоненты занятости в ряде опубликованных отчетов, можно предположить, что в ноябре экономика продолжила создавать рабочие места приличными темпами, а уровень безработицы остался низким.

Однако доллар может не получить значимой поддержки от потенциально сильных показателей. Во-первых, хорошие результаты будут уже учтены в цене, а во-вторых, привлекательность американской валюты подрывает политическая обстановка в США. В краткосрочной перспективе основные пары с участием доллара могут войти в режим консолидации в ожидании свежих драйверов.



"AK&M" от 24.12.2018
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