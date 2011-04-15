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24/12/2018
11:47

Канун Рождества приостановит падение рубля

Драматичное падение рубля ниже 69 руб. за доллар на прошлой неделе может быть приостановлено в понедельник, 24 декабря, полагает ведущий аналитик ГК "Телетрейд" Марк Гойхман.

Этому способствуют многие факторы. Снижение нефтяных котировок не развивается, поскольку в воскресенье вышла информация о готовности ОПЕК+ более глубоко сократить добычу в 2019 году.

Поэтому утром 24 декабря цена Brent, упавшая ранее ниже $53, подрастает к $54.5 за баррель. В свою очередь, агрегатный индекс доллара DX снижается с 96.45 п. к 96.29 п. Короткий предрождественский торговый день на мировых рынках не предполагает сильных движений.

Во многом поэтому сокращается и резкость обрушения фондовых индексов, которая в последние дни также способствовала ослаблению рубля. Кроме того, в России идёт налоговый период продажи валютной выручки экспортёрами, что обычно поддерживает рубль.

Таким образом, 24 декабря есть вероятность сохранения котировок рубля в диапазоне 68-69 руб. за доллар и 77.2-78.3 руб.-евро.

Но в целом тревожная тенденция ослабления российской валюты сохраняется. Доллар явно стремится к 70 руб., евро - к 79-80 руб. Дестабилизирующие факторы могут ещё проявиться как до конца года, так и в начале 2019 года при возврате Минфина к покупкам валюты и усилении санкционной риторики в США.



"AK&M" от 24.12.2018
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