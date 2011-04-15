Фольксваген Груп Рус отзывает 96 автомобилей Volkswagen, Audi и Skoda

ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает 96 автомобилей марки Volkswagen (Passat, Golf), Audi A3, Skoda Octavia. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Так, отзыву подлежат 50 автомобилей, из них 24 автомобиля Volkswagen (Passat, Golf) и 26 автомобилей Audi A3, реализованных в 2018 году. Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что в определенный период может быть установлена спинка заднего сиденья, у которой крепление подголовника неправильно приварено к раме спинки. В случае ДТП поддерживающее и защитное действие подголовника может оказаться недостаточно эффективным. На транспортных средствах будет проверена спинка заднего многоместного сиденья и, при необходимости, заменена.



Также отзыву подлежат 46 автомобилей Skoda Octavia, реализованных в 2018 году. Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что в сварном соединении заднего сиденья могут быть отклонения. Вследствие этого может ухудшиться работа подголовника при аварии. На транспортных средствах будет проведена проверка сварки держателей направляющих задних подголовников и, при необходимости, замена неисправного каркаса спинки сиденья.



VIN-коды отзываемых машин опубликованы на сайте Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Volkswagen AG - крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят такие известные марки, как Lamborghini, Bentley, Bugatti. В 2009 году Volkswagen приобрёл 49.9% акций Porsche AG, слияние с которой завершилось в 2010 году. Компания занимается выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. Штаб-квартира Volkswagen расположена в Вольфсбурге. Дочерняя структура компании в РФ - "Фольксваген Груп Рус" - в 2007 году запустила завод в Калуге проектной мощностью 150 тыс. автомобилей в год.



Марка Volkswagen присутствует более чем в 150 странах и производит автомобили более чем на 50 заводах в 14 странах. В 2017 году Volkswagen выпустил 6.23 миллиона автомобилей. В настоящее время 198 тыс. человек работают в Volkswagen по всему миру. Марка имеет 7.7 тыс. дилерских центров, в которых работают 74 тыс. сотрудников.



Volkswagen Group Rus представляет интересы концерна Volkswagen в России: компания производит ключевые модели Volkswagen и SKODA на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде и отвечает за импорт и сбыт продукции марок Volkswagen - лёгковые автомобили, Volkswagen Коммерческие автомобили, Audi, SKODA, Bentley и Lamborghini. В зону ответственности Volkswagen Group Rus также входят задачи экспорта и сбыта на рынках стран СНГ.



Volkswagen Коммерческие автомобили является самостоятельной маркой в составе концерна Volkswagen, осуществляет производство, сбыт и обслуживание легких коммерческих автомобилей по всему миру. Модельный ряд включает четыре серии и представлен разнообразными моделями, начиная с легкого городского автомобиля для перевозки малотоннажных грузов и пассажиров Caddy, грузопассажирских T6 (Multivan, Transporter, Caravelle, California), Crafter и заканчивая пикапом Amarok.



"AK&M" от 24.12.2018