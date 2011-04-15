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24/12/2018
12:21

Минэкономразвития утвердило список регионов для включения в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости"

Минэкономразвития утвердило список регионов для включения в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом говорится в сообщении министерства.

В нацпроект на 2019 год отобраны 15 регионов. Лучшие программы представили Алтайский край, Владимирская область, Волгоградская область, Санкт-Петербург, Ивановская область, Калининградская область, Красноярский край, Липецкая область, Пензенская область, Ростовская область, Тамбовская область, Томская область, Удмуртская Республика, Челябинская область, Ярославская область.

Победители получат доступ к специальным инструментам поддержки: займам на техперевооружение под 1%, льготным кредитам, грантам на НИОКР от фонда "Сколково", налоговым преференциям, а также экспортному акселератору для выхода на новые рынки. Предприятия, участвующие в региональных программах, могут рассчитывать на содействие в оптимизации производственных процессов. Кроме того, им предоставят адресную помощь в переобучении сотрудников по мировым стандартам.

Отбор регионов проходил на конкурсной основе по двум критериям. "С одной стороны, оценивался потенциал экономики региона с точки зрения роста в несырьевых отраслях, с другой - качество подготовленной региональной программы. Качество программы рассматривалось на основе проработанности плана действий, обоснованности выбранных секторов, количества заявок на участие в программе от предприятий региона, наличия управленческого механизма для реализации программы, а также возможности обеспечить участие компании - партнера для сопровождения работы предприятий", - пояснила директор Департамента производительности и эффективности Минэкономразвития Юлия Урожаева.

Шестнадцать регионов, уже задействованных в программе, перейдут в нацпроект автоматически. Таким образом, в 2019 году мерами поддержки воспользуется 31 субъект федерации. Каждый из них получит индивидуальные цели по повышению производительности труда для отобранных предприятий.

Для расчета целей используется база ФНС и элементы анализа "больших данных". Методика создана специально для нацпроекта на основе наработок и с участием ФНС, Росстата, "Деловой России" и уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей. Она предполагает формирование единого набора сведений по каждому участнику проекта и гарантирует прозрачность расчетов. Также снимается нагрузка по предоставлению информации для предприятий - она выгружается из системы ФНС.

"AK&M" от 24.12.2018
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