Количество налоговых споров в РФ за 9 месяцев снизилось на 9.5%

Количество рассмотренных жалоб по налоговым спорам в РФ за 9 месяцев 2018 года снизилось на 9.5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении ФНС.



При этом количество рассмотренных жалоб на решения по камеральным налоговым проверкам по сравнению с периодом январь-сентябрь 2017 года снизилось на 16.6%, по выездным налоговым проверкам - на 21.3%. Количество рассмотренных жалоб на иные акты налоговых органов ненормативного характера снизилось на 5.6%.



Одновременно за январь-сентябрь 2018 года количество вынесенных судами первой инстанции решений по налоговым спорам, прошедшим досудебное урегулирование, уменьшилось на 6.4% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.



"AK&M" от 24.12.2018