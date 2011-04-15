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24/12/2018
12:47

Количество налоговых споров в РФ за 9 месяцев снизилось на 9.5%

Количество рассмотренных жалоб по налоговым спорам в РФ за 9 месяцев 2018 года снизилось на 9.5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении ФНС.

При этом количество рассмотренных жалоб на решения по камеральным налоговым проверкам по сравнению с периодом январь-сентябрь 2017 года снизилось на 16.6%, по выездным налоговым проверкам - на 21.3%. Количество рассмотренных жалоб на иные акты налоговых органов ненормативного характера снизилось на 5.6%.

Одновременно за январь-сентябрь 2018 года количество вынесенных судами первой инстанции решений по налоговым спорам, прошедшим досудебное урегулирование, уменьшилось на 6.4% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

"AK&M" от 24.12.2018
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