ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 25 декабря в размере 68.4073 руб. против 68.0085 руб. на 22 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



22.12.18 - 68.0085 руб.

21.12.18 - 67.3710 руб.

20.12.18 - 67.1121 руб.

19.12.18 - 66.7454 руб.

18.12.18 - 66.6208 руб.





























































































































"AK&M" от 24.12.2018