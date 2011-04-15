Ростех приобретет у группы ИСТ миноритарный пакет акций ОВК

Ростех приобретет у группы ИСТ миноритарный пакет акций Объединенной вагонной компании (ОВК). Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Сделка усилит компетенции дочернего холдинга "Уралвагонзавод" в производстве железнодорожного подвижного состава и будет содействовать достижению целевых показателей Стратегии Ростеха-2025 в сфере гражданской продукции.



Размер приобретаемого у группы ИСТ пакета акций ОВК составляет 9.33%. Средства на реализацию сделки выделены из бюджета Ростеха в виде целевого займа. Фактическим покупателем актива выступит структура УВЗ - "ОмскВагонМаш". Сделка и ее механизмы одобрены на текущей неделе правлением госкорпорации "Ростех".



"В соответствии со стратегией развития Ростеха доля гражданской продукции в общем объеме производства Корпорации к 2025 году должна достигнуть 50%. Высокотехнологичное вагоностроение является для нас одним из ключевых направлений производства. В 2017 году УВЗ выпустил более 15 тыс. грузовых вагонов - это вдвое больше, чем годом ранее. В 2018 году мы продолжаем наращивать объемы и планируем поставить более 18 тыс. единиц подвижного состава. Усиление позиций Ростеха в этой сфере требует привлечения дополнительных компетенций и экспертиз со стороны других участников рынка. Этим обусловлено намерение Корпорации войти в капитал ОВК, как одного из крупнейших и самых современных вагоностроительных производств России", - прокомментировал заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Дмитрий Леликов, цитируемый в сообщении.



Подписание юридически обязывающих документов с группой ИСТ планируется до конца текущей недели, расчеты по сделке отнесены на январь 2019 года.



НПК ОВК (ИНН 7705522866) располагает самой современной производственной базой в отрасли. Производственным центром компании является АО "Тихвинский вагоностроительный завод" (Ленинградская область), текущая производственная мощность которого составляет 16 тыс. инновационных вагонов (с расширением до 22 тыс. в 2016 году) и 30 тыс. комплектов вагонного литья в год. В состав железнодорожного холдинга НПК ОВК также входит ООО "НПЦ "Пружина", которое обеспечивает потребности компании в сверхпрочных пружинах для инновационных тележек, и собственный инжиниринговый центр. Сервисное направление НПК ОВК представлено сетью более чем из 40 сервисных центров в России, Казахстане и Беларуси.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



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