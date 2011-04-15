Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 декабря

Банк России установил на 25 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.3434

1 Азербайджанский манат 40.3226

100 Армянских драмов 14.1484

1 Белорусский рубль 31.9840

1 Болгарский лев 39.8690

1 Бразильский реал 17.5224

100 Венгерских форинтов 24.2296

1000 Вон Республики Корея 60.8170

10 Гонконгских долларов 87.3411

1 Датская крона 10.4421

1 Доллар США 68.4073

1 Евро 77.8886

100 Индийских рупий 97.8155

100 Казахстанских тенге 18.4247

1 Канадский доллар 50.3736

100 Киргизских сомов 98.0047

10 Китайских юаней 99.1942

10 Молдавских леев 39.7717

1 Новый туркменский манат 19.5729

10 Норвежских крон 78.2862

1 Польский злотый 18.2031

1 Румынский лей 16.8069

1 СДР (специальные

права заимствования) 94.9062

1 Сингапурский доллар 49.8232

10 Таджикских сомони 72.5807

1 Турецкая лира 12.9182

10000 Узбекских сумов 82.1898

10 Украинских гривен 24.9871

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.6584

10 Чешских крон 30.1473

10 Шведских крон 75.6793

1 Швейцарский франк 68.8549

10 Южноафриканских рэндов 47.0305

100 Японских иен 61.6643

"AK&M" от 24.12.2018