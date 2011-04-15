Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 декабря

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Банк России установил на 25 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.3434
1 Азербайджанский манат 40.3226
100 Армянских драмов 14.1484
1 Белорусский рубль 31.9840
1 Болгарский лев 39.8690
1 Бразильский реал 17.5224
100 Венгерских форинтов 24.2296
1000 Вон Республики Корея 60.8170
10 Гонконгских долларов 87.3411
1 Датская крона 10.4421
1 Доллар США 68.4073
1 Евро 77.8886
100 Индийских рупий 97.8155
100 Казахстанских тенге 18.4247
1 Канадский доллар 50.3736
100 Киргизских сомов 98.0047
10 Китайских юаней 99.1942
10 Молдавских леев 39.7717
1 Новый туркменский манат 19.5729
10 Норвежских крон 78.2862
1 Польский злотый 18.2031
1 Румынский лей 16.8069
1 СДР (специальные
права заимствования) 94.9062
1 Сингапурский доллар 49.8232
10 Таджикских сомони 72.5807
1 Турецкая лира 12.9182
10000 Узбекских сумов 82.1898
10 Украинских гривен 24.9871
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.6584
10 Чешских крон 30.1473
10 Шведских крон 75.6793
1 Швейцарский франк 68.8549
10 Южноафриканских рэндов 47.0305
100 Японских иен 61.6643
"AK&M" от 24.12.2018