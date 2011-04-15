Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна в текущем сельхозгоду до 42 млн т. Об этом говорится в сообщении министерства по итогам совещания.



Как было отмечено на совещании, на сегодняшний день поставки зерна составили 26.8 млн т, что на 4% выше, чем за аналогичный период прошлого сельзхозгода. При этом экспорт пшеницы увеличился на 12%, до 22.6 млн т.



"По предварительным данным Росстата, валовый сбор зерновых в 2018 году составил 112.8 млн т. Мы также запросили регионы о текущих остатках, и, исходя из обновленных цифр, Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна в текущем сельскохозяйственном году до 42 млн т", - отметила заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, цитируемая в сообщении.



По итогам первой половины сельхозгода экспорт зерна прогнозируется в объеме 28 млн т, во втором полугодии этот показатель ожидается на уровне 14 млн т. По оценке Минсельхоза, при таких объемах поставок за рубеж российский рынок будет обеспечен зерном и достаточными переходящими запасами для сохранения стабильной ценовой ситуации.



"AK&M" от 24.12.2018