Высокоскоростную железнодорожную магистраль до Казани и Санкт-Петербурга могут построить с участием консорциума из Германии

Консорциум из Германии может подключиться к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Казань", сообщил руководитель проекта "Немецкая инициатива по развитию высокоскоростной железнодорожной магистрали в России" в России Евгений Макаров, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, сейчас обсуждаются три проекта ВСМ в России, в том числе проект ВСМ "Москва - Петербург".



"Проект "Москва - Петербург" являлся первым по хронологии. Сейчас он снова на повестке дня, что, безусловно, интересно для нас. Однако проект был подготовлен в 1990-е годы и нуждается в переработке, поэтому быстро начать строительство не получится", - сказал Е.Макаров.



Второй активно обсуждаемый проект в последние годы - "Москва - Казань" с пилотным участком "Железнодорожный - Гороховец". По оценкам "Немецкой инициативы", стоимость строительства участка ВСМ "Москва - Петербург" сопоставима с ценой проекта "Москва - Казань".



"Трасса "Москва - Петербург" короче, чем "Москва - Казань, но там будет не меньше вопросов, учитывая вход в агломерации. Это примерно такие же деньги", - пояснил он.



Он добавил, что третий проект - "Екатеринбург - Челябинск". "Его пока нет в магистральном плане, но это самый проработанный проект, с ясной финансовой моделью, что важно для инвесторов", - заключил Е.Макаров.



"AK&M" от 24.12.2018