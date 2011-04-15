ЛУКОЙЛ добыл 20 млн т нефти на проектах Северного Каспия

Накопленная добыча нефти на двух проектах ПАО "ЛУКОЙЛ" в российском секторе Каспийского моря превысила 20 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.



Наиболее активный прирост обеспечивает месторождение имени Владимира Филановского. С момента начала промышленной добычи в октябре 2016 года накопленный объем производства составил 11.3 млн т нефти. В рамках первой и второй очередей проекта пробурено уже 14 скважин, в том числе 5 двуствольных. Их пусковые дебиты составляют около 3 тыс. т в сутки.



Месторождение имени Юрия Корчагина, запущенное в 2010 году, стало первым для ЛУКОЙЛа на Северном Каспии. Сегодня среднесуточная добыча нефти составляет 2.6 тыс. т, общий фонд - 32 скважины. Ведётся освоение второй очереди месторождения.



На обоих каспийских месторождениях используются многоствольные скважины с уровнем заканчивания TAML 5, а также технологии интеллектуального заканчивания с возможностью регулирования притока по зонам в горизонтальном стволе.



Месторождения ЛУКОЙЛа на Северном Каспии используют общую инфраструктуру подготовки и транспорта продукции. В 2018 году ЛУКОЙЛ приступил к освоению еще одного каспийского проекта - месторождения Ракушечное.



ЛУКОЙЛ открыл в акватории Каспийского моря 10 месторождений (с учетом СП) с начальными извлекаемыми запасами 7 млрд барр. н.э. При работе на морских месторождениях ЛУКОЙЛ применяет технологию "нулевого сброса": все производственные и бытовые отходы вывозятся на берег для дальнейшей переработки и утилизации.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", за 9 месяцев 2018 года по МСФО выросла на 54.3% до 460.1 млрд руб. с 298.3 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации выросла на 40.2% и составила 5.993 трлн руб. с 4.274 трлн руб. Показатель EBITDA увеличился до 836.5 млрд руб., что на 37.6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - 607.8 млрд руб.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", за III квартал 2018 года по МСФО выросла на 9.8% до 183.8 млрд руб. со 167.3 млрд руб. во II квартале Выручка составила 2.306 трлн руб., увеличившись на 12.2% по сравнению с предыдущим кварталом - 2.056 трлн руб. Показатель EBITDA составил 321.8 млрд руб., увеличившись на 9%.



"AK&M" от 24.12.2018