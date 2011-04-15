Сбербанк начал страховать банковские карты от киберинцидентов

В декабре 2018 года во всех отделениях Сбербанка стартовали продажи уникального продукта, который обеспечивает банковские карты страховой защитой от киберинцидентов - списания денег в результате несанкционированных бесконтактных платежей со смартфонов клиентов либо в результате заражения смартфонов вредоносными программами. В продукт включен дополнительный сервис - бесплатная установка на смартфоны защитного решения от "Лаборатории Касперского". Об этом говорится в сообщении банка.



На российском рынке услуга по страхованию киберрисков для физлиц предложена впервые. Риски киберинцидентов включены в обновленный продукт компании "Сбербанк страхование" "Защита карты +". Страховая защита автоматически предоставляется для владельцев смартфонов на платформе iOS, а для смартфонов на платформе Android начинает действовать после установки специального защитного решения. Для установки антивируса достаточно активизировать полис на сайте СК "Сбербанк страхование" и скачать программу, воспользовавшись кодом, который страховщик вышлет клиенту в СМС.



Помимо защиты от киберинцидентов, банковские карты, как и ранее, страхуются от хищений, повреждений, размагничивания, утраты в результате неисправной работы банкомата, несанкционированного списания денег с карт по разным причинам. Также возмещаются потери страхователя в случае ограбления возле банкомата. Стоимость стандартного пакета по продукту "Защита карты +" - от 1290 руб. в год, страховая сумма (в пределах которой возмещается ущерб) - до 350 тыс. руб. Для пенсионеров и молодежи действуют специальные условия.



"Мы постоянно интегрируем современные технологии в наши продукты и стремимся, чтобы клиенты получали услуги самым удобным для них способом. Россияне все чаще выходят в интернет при помощи смартфонов, а не компьютеров или планшетов, а традиционным магазинам предпочитают интернет-покупки. Следуя клиентским предпочтениям, мы включили в наш флагманский страховой продукт для физлиц защиту от актуальных рисков при осуществлении бесконтактных платежей, интернет-покупок и онлайн-переводов. Дополнение стандартного набора рисков страхованием от киберинцидентов и включение дополнительного сервиса по установке антивирусного ПО на стоимости продукта для клиентов не отразилось. За первую неделю после старта продаж в отделениях Сбербанка было оформлено около 170 тыс. полисов - "Защита карты +"" - отметила Наталья Алымова, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока "Управление благосостоянием".



По данным "Лаборатории Касперского", ежедневно в мире возникает 360 тыс. новых образцов вредоносного ПО. Потенциально опасно каждое действие в Сети: посещение веб-сайтов, интернет-магазинов, загрузка приложений, открытие вложений из писем. Только в 2018 году в России "Лаборатория Касперского" отразила 404 миллиона атак, в том числе почти 5 миллионов вредоносных установочных пакетов на мобильных устройствах. Установка специального защитного решения на смартфон, где хранится информация о банковских картах, сводит вероятность пострадать от кибератак к минимуму. Но, если мошенники все равно снимут деньги с карты, используя информацию на мобильном устройстве, клиент получит страховое возмещение в пределах установленного лимита.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 24.12.2018