Дайджест газеты "Ведомости" от 24 декабря 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 24 декабря 2018 года.





КТО ВЫИГРАЕТ ОТ ВЫВОДА АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК ИЗ СИРИИ



Арабист Алексей Хлебников о том, почему Россию рано считать главным бенефициаром решения Трампа.



Решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии, которое он объяснил победой над ИГИЛ (запрещено в России), многими комментаторами из числа политиков и экспертов было воспринято как победа России, которая безусловно выиграет от ухода американского контингента. Но так ли это на самом деле?



Если посмотреть на вопрос внимательно, то станет понятно, что такой вывод как минимум не очевиден. Инициатива Трампа вносит ещё больше неопределённости в сирийский конфликт и повышает риски для всех вовлеченных сторон, включая Москву.



Во-первых, мы знаем только о принципиальном решении президента вывести американские войска, какие-либо подробности и детали плана не известны - и это несмотря на то, что Трамп и раньше регулярно говорил о намерении сократить американское военное присутствие. Между тем детали тут имеют большое значение.





РЕКОРД ОТ ПРОМСВЯЗЬБАНКА



Промсвязьбанк требует в суде с бывших владельцев банка братьев Ананьевых и его топ-менеджеров 282,2 млрд руб. Это крупнейший такого рода иск в истории российского банковского сектора.



Промсвязьбанк 21 декабря подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшим владельцам банка братьям Дмитрию и Алексею Ананьеву, Promsvyaz Capital B. V., через которую они контролировали банк, и 10 бывшим топ-менеджерам банка на 282,2 млрд руб., следует из искового заявления. "Ведомости" ознакомились с документом.



Это крупнейший иск к бывшим менеджерам и владельцам в истории российского банковского сектора. Промсвязьбанк оценил долю каждого из братьев Ананьевых и Promsvyaz Capital B. V. в нанесенном ему ущербе в 88 млрд руб., говорится в иске. Взыскать с каждого он просит в пределах 282,2 млрд руб.





НЕФТЬ НЕ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКИ НА РЫНКЕ



Стоимость нефти продолжает снижаться, вслед за ней дешевеет рубль. Падение могут сдержать нестабильность в Персидском заливе и сделка ОПЕК+.



Цены на нефть в пятницу продолжили падение - 1 барр. марки Brent подешевел на 1% до $53,82. Падение цен на нефть длится уже два месяца, с октября сырье подешевело на 37,6%. Одновременно с падением цен на нефть дешевеет российский рубль к евро и доллару: за неделю с 13 декабря - на 4%, следует из данных Московской Биржи.



Причина - рост запасов нефти на мировых рынках и снижение ожиданий по росту спроса в 2019 г. из-за нестабильности мировой экономики.



Усиливается пессимизм по поводу перспектив мировой экономики в следующем году. Многие опасаются замедления темпов роста развивающихся экономик и, как следствие, снижения темпов роста потребления нефти, считает эксперт. ОПЕК уже предприняла словесные интервенции.





КАК РАБОТАТЬ, ЕСЛИ НЕ ХОЧЕТСЯ



Эффективные стратегии, помогающие довести до конца любые начинания.



Сохранять энтузиазм на протяжении всего времени работы над проектом или даже всей карьеры немногим проще, чем вытаскивать себя из болота за волосы. Кажется, сама наша психика противится постоянным усилиям - и здесь не помогут ни литры кофе, ни вдохновляющие цитаты.



Однако эффективные специалисты владеют сложным искусством самомотивации - и это одна из черт, отличающих их от прочих людей. Но как заставить себя двигаться к цели, когда совсем не хочется?





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 24.12.2018