Ингосстрах выплатил крупному российскому банку свыше 5.3 млн руб.

Ингосстрах выплатил страховое возмещение в размере более 5.3 млн руб. крупному российскому банку в связи с хищением денежной наличности. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл в городе Раменское Московской области. Неустановленные лица повредили банкомат, расположенный в здании торгового центра, и похитили из него денежные средства. По данному факту было возбуждено уголовное дело.



Имущество клиента, в том числе банкоматы, платежные терминалы и наличные денежные средства, было застраховано в Ингосстрахе. Общий лимит ответственности по договорам составлял более 40.4 млрд руб. В соответствии с условиями страхования покрывались риски утраты, уничтожения или повреждения застрахованного имущества. Договор был заключен на 1 год.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 24.12.2018