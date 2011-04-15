Льготное кредитование выросло в 2 раза, Минсельхоз

Объём льготного кредитования в 2018 году вырос практически в 2 раза. Об этом сообщил Минсельхоз по итогам совещания с представителями уполномоченных банков, участвующими в реализации механизма льготного кредитования аграриев.



Заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова сообщила, что по состоянию на 20 декабря 2018 года уполномоченными банками заключено 23.7 тыс. льготных кредитных договоров на общую сумму 1787.5 млрд руб., из них на цели краткосрочного кредитования - 17.9 тыс. кредитных договоров, на цели инвестиционного кредитования - 5.8 тыс. кредитных договоров.



Заместитель министра отметила, что прирост льготных кредитов в 2018 году по сравнению с прошлым годом составил 15.9 тыс. договоров на сумму 1123.8 млрд руб. Основной объём кредитования приходится на АО "Россельхозбанк" и ПАО "Сбербанк".



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



Чистый убыток Россельхозбанка по МФСО за 9 месяцев 2018 года составил 9.6 млрд руб.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.





"AK&M" от 24.12.2018