Руководителем Росстата вместо А.Суринова стал П.Малков

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова. Александр Суринов от этой должности освобожден. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабинета министров.



П.Малков родился в 1980 году в Саратове. В 2001 году окончил Саратовский государственный технический университет по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем". В 2008-2009 годах прошел обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе MBA, специализация "Информационный менеджмент".



В 2001-2003 годах П.Малков работал в коммерческих организациях, в 2003-2006 годах занимал различные должности в Правительстве Саратовской области. В 2006-2009 годах являлся заместителем министра экономического развития и торговли Саратовской области. В 2009-2010 годах - заместитель директора промышленного предприятия ЭПО "Сигнал". В 2010-2012 годах - глава комитета по информатизации Саратовской области, в том числе в ранге министра Правительства Саратовской области. В 2012 году стал исполняющим обязанности заместителя председателя Правительства Саратовской области. В 2012-2017 годах - заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России. С 2017 года - директор Департамента государственного управления Минэкономразвития России.





"AK&M" от 24.12.2018