В Астраханской области введена солнечная электростанция

В Приволжском районе Астраханской области введена в эксплуатацию вторая очередь солнечной электростанции "Нива" - Фунтовская СЭС мощностью 60 МВт. Об этом говорится в сообщении "Хевел".



Новая станция с 1 января 2019 года начнёт отпуск электроэнергии в сеть.



Ранее в Приволжском районе Астраханской области была введена в эксплуатацию первая очередь СЭС "Нива" мощностью 15 МВт. После пуска второй очереди суммарная мощность солнечной электростанции достигла 75 МВт. Таким образом, в Астраханской области появилась крупнейшая среди построенных в России солнечная электростанция.



Совокупная прогнозная годовая выработка электроэнергии составляет 110 ГВт*ч, что позволит избежать 58 тыс. т выбросов углекислого газа и сэкономит 33 млн кубометров



природного газа.

Группа компаний "Хевел" в 2019 году планирует ввод ещё одной солнечной электростанции в Астраханской области - Ахтубинской СЭС мощностью 60 МВт. Таким образом, установленная мощность солнечной генерации в регионе достигнет 135 МВт. Права на строительство объектов были получены структурами группы компаний "Хевел" после покупки портфеля проектов солнечных электростанций летом 2017 года.



ООО "Хевел" (совместное предприятие ГК "Ренова" и АО "РОСНАНО", основано в 2009 году) является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят: производственное подразделение (завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, Чувашская Республика), девелоперское подразделение (проектирование и строительство солнечных электростанций, портфель проектов на ближайшие годы - более 364 МВт) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Санкт-Петербург), который является единственной в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере солнечной энергетики.



"AK&M" от 24.12.2018