Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/12/2018
17:46

В Астраханской области введена солнечная электростанция

В Приволжском районе Астраханской области введена в эксплуатацию вторая очередь солнечной электростанции "Нива" - Фунтовская СЭС мощностью 60 МВт. Об этом говорится в сообщении "Хевел".

Новая станция с 1 января 2019 года начнёт отпуск электроэнергии в сеть.

Ранее в Приволжском районе Астраханской области была введена в эксплуатацию первая очередь СЭС "Нива" мощностью 15 МВт. После пуска второй очереди суммарная мощность солнечной электростанции достигла 75 МВт. Таким образом, в Астраханской области появилась крупнейшая среди построенных в России солнечная электростанция.

Совокупная прогнозная годовая выработка электроэнергии составляет 110 ГВт*ч, что позволит избежать 58 тыс. т выбросов углекислого газа и сэкономит 33 млн кубометров

природного газа.
Группа компаний "Хевел" в 2019 году планирует ввод ещё одной солнечной электростанции в Астраханской области - Ахтубинской СЭС мощностью 60 МВт. Таким образом, установленная мощность солнечной генерации в регионе достигнет 135 МВт. Права на строительство объектов были получены структурами группы компаний "Хевел" после покупки портфеля проектов солнечных электростанций летом 2017 года.

ООО "Хевел" (совместное предприятие ГК "Ренова" и АО "РОСНАНО", основано в 2009 году) является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят: производственное подразделение (завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, Чувашская Республика), девелоперское подразделение (проектирование и строительство солнечных электростанций, портфель проектов на ближайшие годы - более 364 МВт) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Санкт-Петербург), который является единственной в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере солнечной энергетики.

"AK&M" от 24.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100