Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю выросло на 1.8%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 12 по 19 декабря, выросла на 1.8% до 673.32 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



Увеличение количества безработных отмечено в 76 регионах. Наибольший рост наблюдался в Сахалинской, Астраханской, Воронежской областях, республиках Крым, Тыва, Бурятия, Северная Осетия-Алания, Ненецком автономном округе, Алтайском крае, Еврейской автономной области.



Снижение численности безработных произошло в Севастополе, Кабардино-Балкарской Республике, Чувашской Республике Тульской и Ростовской областях.





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