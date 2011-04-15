Россельхознадзор выявил фиктивную схему утилизации продуктов в METRO

Россельхознадзор выявил фиктивную схему утилизации продукции животного происхождения ООО "Метро Кэш Энд Керри" (в Москве на 104 км МКАД и в Балашихе, на улице Советская, 60). Об этом говорится в сообщении ведомства.



По результатам проверок выявлена фиктивная схема утилизации или уничтожения продукции животного происхождения, в том числе с истекшим сроком годности.



Установить данную схему удалось благодаря использованию системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", предназначенной для отслеживания пути перемещения поднадзорных госветнадзору грузов по территории РФ.



Проведенный Управлением Россельхознадзора анализ электронных ветеринарных документов, позволил установить факты фиктивного направления продукции с истекшими сроками годности для последующего уничтожения или утилизации.



Например, согласно ветеринарному свидетельству, продукция, направленная для уничтожения METRO весом 743 кг, в ОАО "Племенной зверосовхоз "Салтыковский"", не поступала на данное предприятие.



Также установлено, что в период с июля по ноябрь METRO в адрес ООО "МПК Экос Милк" было направлено более 210 т продукции животного происхождения, предназначенной для утилизации или уничтожения.



Однако при проверке документов ООО "МПК Экос Милк", на основании информации запрошенной в ФНС и Главном управлении ветеринарии Московской области, установлено что, данное предприятие не осуществляет деятельность по указанному направлению и, соответственно, ни утилизировать, ни уничтожать отходы не имеет права.



За выявленные нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов METRO привлечено Управлением Россельхознадзора к административной ответственности по КоАП РФ на общую сумму 750 тыс. руб.



Для пресечения незаконной деятельности и принятия процессуального решения по выявленным нарушениям ветеринарного законодательства, Управлением Россельхознадзора материалы дела будут направлены в Следственный комитет РФ и Федеральную Службу Безопасности РФ.



METRO - транснациональная компания, работающая в секторах оптовой торговли и розничной продажи продовольственных товаров. Компания действует более чем в 35 странах и имеет штат свыше 150 тыс. сотрудников по всему миру.



Продажи METRO AG за 9 месяцев 2017/2018 фингода упали на 1.4% до 27.557 млрд евро с 27.947 млрд евро за 9 месяцев 2016/2017 фингода. Показатель EBITDA за вычетом прибыли от операций с недвижимостью упал на 5.2% до 1.063 млрд евро с 1.121 млрд, прибыль от операций с недвижимостью - на 93.8% до 8 млн евро со 127 млн, прибыль до налогов (EBT) - на 25.1% до 429 млн евро с 573 млн.



"AK&M" от 24.12.2018