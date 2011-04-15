ЦБ выявил признаки вывода активов из Аксонбанка

Временная администрация по управлению Аксонбанком установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Арбитражный суд Костромской области 11 декабря 2018 года принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.



Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Аксонбанка, направлена Банком России в Генпрокуратуру, Следственный департамент МВД и Следственный комитет.







"AK&M" от 24.12.2018