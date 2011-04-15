Дайджест газеты "Ведомости" от 25 декабря 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 25 декабря 2018 года.





У КОГО НЕТ СЕРДЦА - А У КОГО ГОЛОВЫ



Владимир Путин еще в 2010 г. сказал, что не жалеет о распаде СССР только тот, у кого нет сердца.



Тогда таких было 30% (среди тех, кому 18, и старше), в 2015 г. их стало 37%, а затем их доля стала падать, и теперь их в целом 25%. Среди ровесников президента и тех, кто его старше, их совсем немного - 14%. Однако среди тех, кто родился и вырос уже после распада Советского Союза, не сожалеющих об этом почти половина, а если они учатся, то и больше половины.



Опрос "Левада-центра" ясно показывает, что чем меньше у людей жизненных ресурсов, таких как молодость, образование или деньги, тем больше они жалеют о распаде СССР. Тому, чего не хватает в сегодняшней реальности, они ищут символическую замену в воображаемом прошлом.





ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ БУДЕТ РОВНО ГОД, КАК МИХАИЛ ЗАДОРНОВ ПРИШЕЛ В САНИРУЕМЫЙ БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"





За это время Центробанк закрыл дыру, предоставив капитал, а новая команда банка расчистила баланс, начала заново отлаживать бизнес-процессы и продолжила переговоры с бывшими собственниками как самого банка, так и владельцами крупнейших компаний-заемщиков. Заняться всем в этом году не удалось, признает Задорнов, но считает, что команда в этом году справилась по-максимуму.





КОГДА ШТРАФ ПОЛЕЗЕН



Половина компаний в России штрафуют сотрудников за нарушение трудовой дисциплины. Лучше ли они от этого работают?



Штраф - хороший способ воздействия на сотрудников и экономии фонда оплаты труда, думают многие работодатели. Так ли это? Ответ дало исследование "Ведомостей" и кадрового агентства "Контакт". В нем приняли участие 384 гендиректора и менеджера по персоналу и 658 сотрудников, они рассказали, за что и на сколько штрафуют работников, зачем их штрафуют и эффективны ли штрафы.



Кого и за что наказывают 47,7% работодателей сказали, что штрафуют сотрудников, о том же сообщили 26,4% работников, и треть из них заявили, что с каждым годом сотрудников штрафуют все чаще или на все большие суммы. Одновременно по просьбе "Ведомостей" портал Rabota.ru провел блиц-опрос на ту же тему 903 работодателей и 3500 работников. 52% работодателей и 59% работников сообщили, что в их компаниях штрафуют.





ПЕРЕД РАЗДЕЛОМ ВАКУУМА



Все участники войны в Сирии готовятся к выводу войск США, но пострадать больше всех могут курды.



Представитель Пентагона подтвердил в воскресенье, что президент США Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии. Все участники сирийского конфликта постараются извлечь выгоду из создавшегося вакуума силы после вывода американских войск, наибольшую опасность решение Трампа представляет для сирийских курдов, считают американские эксперты.



Главный партнер США в Сирии - курдско-арабский альянс Сирийские демократические силы (СДС) находится теперь в таком бедственном положении, что, скорее всего, переключится с борьбы с ИГИЛом (запрещено в России) на поиски новых партнеров, возможно в лице президента Башара Асада.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 25.12.2018