Дайджест газеты "Коммерсант" от 25 декабря 2018 года



В ОБВИНЕНИИ ПРАВОЗАЩИТНИКА НАМЕТИЛСЯ ЛИШНИЙ ЭПИЗОД

В СКР УСОМНИЛИСЬ В КРУПНОМ ХИЩЕНИИ ДЕНИСА НАБИУЛЛИНА



Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) решил проверить обоснованность уголовного преследования члена общественной наблюдательной комиссии Москвы Дениса Набиуллина, обвиняемого в мошенническом получении от подследственного банкира Ильдара Клеблеева 300 тыс. руб. и $500 тыс. за обещание освобождения того из-под стражи. Для этого по жалобе адвоката было возобновлено уже законченное дело в отношении Дениса Набиуллина. Защита надеется, что в итоге нового разбирательства один из эпизодов будет прекращен.





В ГОЛОСЕ НЕФТЯНИКОВ ЗАЗВУЧАЛ МЕТАЛЛ

КОМПАНИИ ЖАЛУЮТСЯ НА ПОДОРОЖАНИЕ ТРУБ ДЛЯ СКВАЖИН



Российские нефтекомпании недовольны ростом цен на трубы. Как выяснил "Ъ", на прошлой неделе на совещании в Белом доме вопрос поднял глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, а до этого в декабре в правительство обращался ЛУКОЙЛ. Нефтяники считают несправедливым, что им приходится ограничивать цены на топливо, а металлурги могут повышать стоимость своей продукции. Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу и ФАС провести проверку. Трубники объясняют рост цен подорожанием сырья - металлолома, на который действует низкая экспортная пошлина.





РОССИЯНЕ ВЧИТАЛИСЬ В МЕНЮ

ОНИ ВСЕ ЧАЩЕ ЭКОНОМЯТ В РЕСТОРАНАХ



Несмотря на то что россияне стали чаще ходить в рестораны, за год средний чек заведений общественного питания почти не изменился. Стремящиеся экономить посетители все более придирчиво смотрят меню, отказываются от алкоголя и прохладительных напитков, ждут скидок и спецпредложений. Единственным растущим сегментом рынка по-прежнему считается фастфуд, который привлекает посетителей большими порциями и выгодными комбо-предложениями по доступным ценам.





У "САФМАРА" НЕ НАШЛОСЬ МЕСТА "ОТКРЫТИЮ"

НПФ ГРУППЫ ПЛАНИРУЮТ СПИСАТЬ ОБЛИГАЦИИ ХОЛДИНГА



Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) группы "Сафмар" семьи Гуцериевых до конца года могут списать принадлежащие им облигации "Открытие Холдинга" почти на 20 млрд руб. Таким образом, по 2018 году эти НПФ с большой долей вероятности могут разнести по счетам клиентов убытки. По мнению экспертов, такой подход оправдан: так эти результаты не будут выбиваться на фоне аналогичных потерь ряда коллег по цеху, который ранее инвестировал в эти активы.





"ПЕРВОМУ" ПОДАЛИ ТЕЛЕСИГНАЛ

КАНАЛ НАКОПИЛ ДОЛГ ПЕРЕД "ОСТАНКИНО"



Телецентр "Останкино" через суд потребовал взыскать с "Первого канала" и его основного поставщика контента "Красный квадрат" долги на 160 млн руб. и 63 млн руб. соответственно. Источники оценивают накопленную задолженность "Первого" и его подрядчиков перед телецентром в 1 млрд руб. Проблема в сокращении господдержки, считают партнеры телеканала: в этом году "Первый" получил вдвое меньше субсидий, а расходов нес больше.





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"AK&M" от 25.12.2018