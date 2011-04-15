В Истре признали незаконной продажу участков в зоне санитарной охраны
Истринская городская прокуратура добилась признания недействительными договоров купли-продажи земельных участков, расположенных в границах зоны санитарной охраны Истринского водохранилища. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что в 2013-2014 годах администрация Истринского муниципального района предоставила физическим лицам в собственность четыре земельных участка, находящихся в границах второго пояса зоны санитарной охраны Истринского водохранилища - источника питьевого водоснабжения города Москвы и ближнего Подмосковья. Также в ходе проверки был выявлен факт самозахвата расположенного рядом земельного участка.
В связи с этим Истринская городская прокуратураобратилась в суд с иском о признании договоров купли-продажи земельных участков недействительными и применении последствий недействительности сделок, а также обязании снести установленное ограждение.
По решению суда исковые требования прокуратуры удовлетворены.
Фактическое исполнение судебного решения находится в Истринской городской прокуратуре на контроле.