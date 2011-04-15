Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/12/2018
12:54

В Истре признали незаконной продажу участков в зоне санитарной охраны

Истринская городская прокуратура добилась признания недействительными договоров купли-продажи земельных участков, расположенных в границах зоны санитарной охраны Истринского водохранилища. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что в 2013-2014 годах администрация Истринского муниципального района предоставила физическим лицам в собственность четыре земельных участка, находящихся в границах второго пояса зоны санитарной охраны Истринского водохранилища - источника питьевого водоснабжения города Москвы и ближнего Подмосковья. Также в ходе проверки был выявлен факт самозахвата расположенного рядом земельного участка.

В связи с этим Истринская городская прокуратураобратилась в суд с иском о признании договоров купли-продажи земельных участков недействительными и применении последствий недействительности сделок, а также обязании снести установленное ограждение.

По решению суда исковые требования прокуратуры удовлетворены.
Фактическое исполнение судебного решения находится в Истринской городской прокуратуре на контроле.

"AK&M" от 25.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100