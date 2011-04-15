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25/12/2018
12:34

"Шереметьево" снижает цены на парковку

Международный аэропорт "Шереметьево" с 25 декабря 2018 года снижает цены и предоставляет возможность оплачивать парковку по 30-минутному тарифу. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Формирование тарифов даст автомобилистам возможность бесплатно в течение 30 минут с встретить и проводить пассажиров в паркинге Терминала B или разместить свой автомобиль на время путешествия на оборудованной парковке.

Так, парковка на паркинге Терминала В бесплатна в течение 30 минут, последующие 30-минутные периоды стоят по 100 руб. в течение первых трёх часов. Суточный тариф снижен с 800 руб. до 600 руб. в сутки (действует после третьего часа).

Крытый паркинг Терминала Аэроэкспресс предоставляет 30-минутные периоды по 100 руб. в течение первых трёх часов. Суточный тариф также снижен с 800 руб. до 600 руб. в сутки (действует после третьего часа).

Паркинги Терминала D предоставляют 30-минутные периоды по 100 руб. в течение первых четырёх часов на крытом паркинге и открытой парковке в непосредственной близости от Терминала D.

Кроме того, аэропорт долгосрочное размещение автомобиля на оборудованной парковке P-12: стоимость снижена с 200 до 100 руб. в сутки. Стоимость размещения автомобиля под навесом снижена с 300 до 200 руб. в сутки.

Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).

Чистая прибыль аэропорта "Шереметьево" в первом полугодии 2018 года снизилась на 16.4% до 4.423 млрд руб. с 5.291 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 6% до 13.941 млрд руб. с 13.151 млрд руб., валовая прибыль - на 7.4% до 9.12 млрд руб. с 8.49 млрд руб., себестоимость продаж - на 3.4% до 4.821 млрд руб. с 4.661 млрд руб.

"AK&M" от 25.12.2018
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