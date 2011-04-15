В Москве ограничат движение транспорта 26 декабря. Об этом сообщается в материалах ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Так, 26 декабря с 08:30 до 15:00 будут перекрыты Большой Москворецкий мост, площадь Васильевский Спуск, Москворецкая улица, улица Варварка.



Ограничения вводятся в связи с пребыванием детей на Общероссийскую новогоднюю ёлку.



Вместе с тем, коммунальные службы продолжают чистить дороги от снега. В связи с этим дорожная ситуация в течение дня будет напряженной. Вечерний пик будет растянут по времени. Стоит обратить внимание, что основной пик транспортной загруженности приходится на последнюю неделю декабря - это связано с традиционной подготовкой к Новому году. В Москве значительно увеличилось количество автомобилей на дорогах, совершается большее количество поездок. Кроме того, по прогнозам синоптиков, завтра ожидается снегопад, что также негативно может отразиться на дорожно-транспортной обстановке.



"AK&M" от 25.12.2018