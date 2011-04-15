В условиях низких температур Новосибирская ГЭС работает в штатном режиме

В условиях сильных морозов гидротехнические сооружения Новосибирской ГЭС (филиал ПАО "РусГидро) работают в штатном режиме. Об этом сообщила компания.



По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период до 28 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальной температурой -35°C и ниже, местами сильные морозы -40°C и ниже.



На гидроэлектростанции приняты дополнительные меры по организации надежной работы в условиях низких температур, обеспечен усиленный контроль за работой и состоянием генерирующего и сетевого оборудования. Для персонала гидростанции проведены внеплановые инструктажи, усилен контроль при обходах и осмотрах закрепленного оборудования оперативным и инженерно-техническим персоналом станции, созданы оперативные ремонтные бригады.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 39 ГВт. Электростанции группы "РусГидро" в первом полугодии 2018 года увеличили выработку электроэнергии на 6% до 67.371 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Размер уставного капитала компании - 426.289 млрд руб. По состоянию на 30 сентября 2017 года РФ принадлежало 60.5602% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 36.9963% акций.



По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ПАО РусГидро" по РСБУ за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 37.51 млрд руб. Скорректированный на неденежные статьи показатель чистой прибыли - 37.02 млрд руб., что на 15% выше аналогичного показателя прошлого года. Показатель EBITDA увеличился на 8% и составил 65.1 млрд руб.



Чистая прибыль Группы РусГидро по МСФО за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 39.7% и составила 43.03 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль Группы выросла на 18.5% до 48.41 млрд руб. Показатель EBITDA составил 81.02 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13.1%. Общая выручка Группы (с учётом государственных субсидий) составила 288.09 млрд руб. и превысила прошлогодний показатель на 7.2%. Активы группы по состоянию на 30 сентября 2018 года увеличились на 3.5% до 1.064 трлн руб.



"AK&M" от 25.12.2018