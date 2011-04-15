Нефтяные цены снова в нокауте

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается негативный. Цены на нефть накануне обвалились более чем на 6%, а сигналы с мировых фондовых площадок пессимистичны. Об этом говорится в комментарии аналитика "Велес Брокер" Елены Кожуховой.



Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились падением трех основных индексов на 2.2-2.9%. Негатив поступал на рынки со всех сторон - новости о беседах министра финансов с представителями шести крупнейших банков страны были восприняты как тревожный сигнал. Дональд Трамп продолжил критиковать председателя ФРС Джерома Пауэлла. Обвал нефтяных цен оказал давление на акции нефтяного сектора. Кроме того, законодателям не удалось достичь соглашения по финансированию государственного бюджета и теперь обсуждение в сенате возобновится лишь 27 декабря.



Фьючерс на индекс S&P500 с утра не торгуется. Торги на открытых биржах Европы накануне завершились на пессимистичной ноте.



На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 рухнул почти на 5% вслед за продажами на американских площадках. Китайские индексы теряют порядка 1%. В СМИ появились сообщения о том, что Резервный банк Китая в следующем году рассмотрит возможность снижения требований по обязательным резервам, но не будет прибегать к масштабным мерам стимулирования экономики. Поддерживать национальную экономику планируется путем сокращения налогов и обеспечения достаточной ликвидности.



Нефтяные фьючерсы утром не торгуются. В понедельник цены обвалились более чем на 6% на опасениях в отношении замедления спроса на сырье. Котировки Brent упали в район $50, к минимумам с июля 2017 года, цены на нефть WTI - в район $42, к минимумам с июня 2017 года. Фьючерсы на оба сорта, судя по всему, еще не исчерпали потенциал краткосрочного снижения.



Во вторник все основные зарубежные биржи будут закрыты в связи с католическим Рождеством.



Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги понедельника умеренным снижением, опустившись в район краткосрочных поддержек (2320 и 1070 пунктов). Следующими поддержками для индикаторов выступают уровни 2290 и 1055 пунктов. Вероятно, внешний фон в начале торгов вторника будет способствовать движению индексов на более низкие уровни.



Рубль завершил торги понедельника укреплением против доллара и евро. Пара доллар/рубль завершила день выше поддержки 68.30 руб., но ниже сопротивления 69.10 руб. Пара евро/рубль стабилизировалась между поддержкой 78 руб. и сопротивлением 78.80 руб.



Утром российские фондовые индексы и рубль будут под давлением обвала нефтяных котировок и могут выйти в минус. Поддержку рублю, однако, будет оказывать пик налогового периода, а рынок РФ в последнее время проявляет устойчивость к мировому негативу, в связи с чем падение, скорее всего, будет умеренным. Во второй половине дня повлиять на биржи РФ могут разве что внутренние новости - зарубежные площадки будут закрыты в связи с католическим Рождеством.



"AK&M" от 25.12.2018