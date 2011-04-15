Рынки празднуют Рождество в режиме повсеместной паники

Американские фондовые площадки ушли на Рождество с внушительными потерями. По итогам торгов понедельника индекс S&P 500 просел почти на 3%, и официально перешел на территорию медвежьего рынка, снизившись от исторических максимумов на 20%, достигнутых 24 сентября. Об этом говорится в комментарии руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта.



Так, индекс достиг минимального с апреля 2017 уровня на комбинации торговой войны и повышения ставки ФРС. Dow готов завершить месяц с максимальными потерями с октября 2008 года. После обвала Уолл-стрит, прилично просели и азиатские площадки.



Японский Nikkei потерял свыше 1000 пунктов или более 5%, утратив ключевой уровень 20 000 впервые за 15 месяцев. Бегство от рисков заставило инвесторов искать укрытия в японских гособлигациях, доходность которых упала до нулевой отметки - это самое низкое значение с сентября 2017 года. Китайский Shanghai Composite ограничился потерями в пределах 1%, хотя при этом индекс ушел под отметку 2500 и обновил годовой минимум. Рынки Гонконга, Южной Кореи, так же как площадки Европы и США сегодня закрыты на празднование католического Рождества.



Российские индексы не смогли противостоять внешнему негативу, да и динамика цен на нефть не предполагает роста наших активов. Накануне Brent пробила отметку $51 и теперь целится на ключевой психологический уровень $50, также поддавшись панике на Уолл-стрит, которая перекинулась на все рисковые активы. Так, в начале сессии вторника индекс МосБиржи и РТС снижаются в среднем на 1.6%. Рубль накануне скорректировался от минимумов под отметкой $69 руб., отправив доллар в район $68.25 руб. На "россиянина" сейчас воздействуют два мощных фактора - слабая нефть и слабый доллар. Соответственно, их действие разнонаправленное, но учитывая масштабы распродаж в сегменте рисковых активов, понижательные риски для рубля на данный момент преобладают.



"AK&M" от 25.12.2018