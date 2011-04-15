Более 76% игристых вин получили высокую оценку Роскачества. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам исследования отечественных вин.



"Для Винного гида России экспертами было закуплено более 300 торговых марок российского вина, 50 из которых - игристые. В исследовании участвовали торговые марки из Крыма и Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области, в ценовой категории от 200 до 1 тыс. руб. Его результаты помогут нашим гражданам подобрать качественный напиток, который станет достойным украшением новогоднего стола", - сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, цитируемый в сообщении.



"Более 76% исследованных игристых вин получили оценку дегустационной комиссии выше требований ГОСТа, но в Национальный винный каталог вошли только лучшие 37 наименований российского игристого из закупленных 50", - пояснил Д.Мантуров.



Игристое вино оценивалось по 100 - балльной системе в соответствии с международной шкалой всемирной организации винограда и вина (OIV). В соответствии с российским ГОСТ "хорошим" считается вино, набравшее по сумме баллов не менее 71. Экспертной комиссией Роскачества для Винного гида России был принят повышенный уровень - 78 баллов. Это среднее значение между ГОСТовскими "хорошо" и "очень хорошо" (86 баллов).



Согласно результатам исследования, из 50 исследованных игристых вин 37 получили достойную оценку более 78 балла, десять товаров - от 71 до 78 баллов, три - не дотянули до "гостовских" 71.



Лучшим вином исследования в категории игристых, произведенных классическим методом стало Игристое вино с защищенным географическим указанием "Кубань" Выдержанное Брют Розовое "Премиум розовое" Абрау-Дюрсо, выпускаемое под маркой Victor Dravigny. Оно получило максимальный общий балл среди вин, попавших в исследование - 84.9. Эксперты оценили данное вино как напиток с интенсивной игрой пузырьков, чистым, достаточно сложным, комплексным ароматом с фруктовыми и ягодными нотами, структурированным, продолжительным и приятным послевкусием. Стоит отметить, что и цена у данного игристого достаточно высокая - 765 руб. за бутылку.



Следом расположились сразу три вина торговой марки "Шато Тамань": белый брют (84.74 балла), полусухое белое "Мускатное" (84.35 балла) и розовый брют Селект Розе (84 балла). Эксперты также оценили прозрачность и качество цвета данных вин, высокую интенсивность пузырьков, чистый вкус и аромат. На пятом месте расположилось "Мускат оттонель" торговой марки "Фанагория" - 83.8 балла, эксперты оценили его фруктовое послевкусие, чистый и интенсивный аромат, характерный для мускатных сортов. Подобными характеристиками эксперты дали полусладкому белому игристому вину торговой марки ZB, которое в общем зачете получило 83.78 (6 место) - данное вино также было признано гармоничным и сбалансированным, а также, в соответствии с экспертной оценкой, обладало интенсивными оттенками цветочного меда и сочных белых фруктов. Белый брют торговой марки "Кубань - вино" одноименной торговой марки занял 7 место в общем рейтинге с общим баллом 83.46. Данное вино оказалось одним из наиболее дешевых - 199 руб. за бутылку. На восьмом месте вновь торговая марка "Фанагория" - белый брют "Кубань. Таманский полуостров" завоевал 83.23 балла - эксперты отметили его чистое и достаточное интенсивное послевкусие. Практически равный результат получило полусухое розовое вино "Кубань" торговой марки "Юбилейная винодельня" (83.2 балла) и полусладкое розовое вино "Инкерман" одноименной торговой марки (83.11 балла).



Тринадцать вин, получивших оценку ниже 78 баллов, не войдут в каталог лучшего российского вина. Три из них - не прошли отсечку в 71 балл - ввиду низких показателей чистоты и качества аромата и вкуса, а также слабых игристых свойств. Еще десять - соответствовали минимальным требованиям, предъявляемым к органолептике ГОСТ в 71 балл, но не дотянулись до высокой планки в 78 баллов.



"AK&M" от 25.12.2018