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25/12/2018
13:36

Количество выданных новых кредитных карт в РФ в ноябре выросло на 44.5%

Количество выданных новых кредитных карт в РФ в ноябре 2018 года выросло на 44.5% до 1.18 млн по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в сообщении НБКИ со ссылкой на информацию 4.1 тыс. кредиторов, передающих данные в бюро.

Самое большое количество новых кредитных карт отмечено в Москве (74.5 тыс.), Московской области (64.9 тыс.), Краснодарском крае (44.3 тыс.), Санкт-Петербурге (38.3 тыс.), Свердловской области (38 тыс.) и Республике Башкортостан (35.7 тыс.).

Самая серьёзная динамика роста выдачи новых кредитных карт среди 40 регионов-лидеров по объёмам данного вида розничного кредитования зафиксирована в Московской (+60.7%) и Свердловской (+50.1%) областях, Москве (+49.2%), Ставропольском крае (+45.1%) и Саратовской области (+42.9%).


"AK&M" от 25.12.2018
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