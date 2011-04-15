Сбербанк упростил порядок покупки строящегося жилья и строительства дома в ипотеку

Сбербанк упразднил необходимость оформления закладной при покупке или строительстве недвижимости в ипотеку. Об этом говорится в сообщении банка.



Упрощенная процедура действует при покупке строящегося жилья, строительстве жилого дома и загородной недвижимости (кроме случаев, когда кредит выдан в рамках программы "Военная ипотека"). Изменение упрощает процесс регистрации права собственности и снятия обременения.



Теперь вместо оформления закладной менеджер Сбербанка готовит дополнительное соглашение к кредитному договору, в котором прописано, что закладная не оформляется. Для этого нужно предоставить банку экземпляр кредитного договора заемщика. Если в договоре нет отметки об оформлении закладной, то дополнительное соглашение оформлять не нужно.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 25.12.2018