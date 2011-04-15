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25/12/2018
13:31

Lexus отзывает 390 автомобилей LS 500

ООО "Тойота Мотор" отзывает 390 автомобилей марки Lexus (LS 500). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, произведённые с 9 января по 3 сентября 2018 года. VIN-коды опубликованы на сайте Росстандарта.

Причина отзыва: в автомобилях, оборудованных двигателем внутреннего сгорания V6 c двойным турбонадувом и системой Start Stop, которая для снижения расхода топлива и выбросов в атмосферу автоматически останавливает и перезапускает двигатель, когда он неподвижен (например, при остановке на светофоре), из-за особенностей установленного программного обеспечения блока управления двигателем существует вероятность некорректного вычисления объема входящего в двигатель воздуха при перезапуске двигателя. Это может привести к остановке двигателя во время начала движения автомобиля.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах будет выполнено перепрограммирование блока управления двигателем.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Toyota Motor Corporation - крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе. Является крупнейшей автомобилестроительной публичной компанией в мире, а также крупнейшей публичной компанией в Японии. Главный офис компании находится в городе Тоёта, префектура Айти (Япония).

ООО "Тойота Мотор" осуществляет свою деятельность в России с 1 апреля 2002 года и является официальным представителем Lexus на российском рынке.

"AK&M" от 25.12.2018
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