Сборы регионального центра "Московия" Ингосстраха за 9 месяцев выросли на 11%

Объём премий, собранной филиалами регионального центра "Московия" СПАО "Ингосстрах" за 9 месяцев 2018 года, составил 1.1 млрд руб., что на 11% выше показателей аналогичного периода 2017 года. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 672 млн руб. (прирост 26%), в том числе по личному страхованию — 119.2 млн руб. (прирост 58%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, — 513.1 млн руб. (прирост 19%), страхованию ответственности — 39.6 млн руб. (прирост 39%). Объём страховой премии по ОСАГО составил 352.6 млн руб. Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте — 11.8 млн руб. Объём премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 38.3 млн руб.



Выплаты филиалов регионального центра "Московия" за 9 месяцев 2018 года составили 440.4 млн руб. В том числе по добровольному личному страхованию — 35.2 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, — 203 млн руб., добровольному страхованию ответственности — 449.2 тыс. руб. Выплаты по ОСАГО составили 188.5 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров — 13.3 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса регионального центра "Московия" стали имущественное страхование физических лиц (темп роста — 135%), ДМС (темп роста — 164%) и КАСКО(темп роста — 123%).



"Уверенная динамика роста в добровольных видах страхования – один из наиболее ярких показателей слаженной и успешной работы команды наших специалистов, партнеров и постоянно расширяющейся агентской сети компании, — комментирует директор регионального центра "Московия" СПАО "Ингосстрах" Дмитрий Горбунов. – Мы отмечаем восстановление спроса на продукты добровольного автострахования, при этом предпочтения клиентов за последнее время серьезно изменились. Автовладельцы выбирают полисы с усеченным покрытием, активно используют франшизу и защиту только от катастрофических рисков (угон и полная гибель). В связи с этим мы предлагаем специализированные программы, полностью отвечающие потребностям и бюджету клиентов".



Напомним, что в зону ответственности регионального центра "Московия" входят филиалы СПАО "Ингосстрах", находящиеся в Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской, Тверской и Владимирской областях.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 25.12.2018