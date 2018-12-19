ЦБ РФ установил официальный курс евро на 26 декабря в размере 78.4309 руб. против 77.8886 руб. на 25 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



25.12.18 - 77.8886 руб.

22.12.18 - 77.9717 руб.

21.12.18 - 76.9377 руб.

20.12.18 - 76.4742 руб.

19.12.18 - 75.7761 руб.























































































































"AK&M" от 25.12.2018